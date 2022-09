Soler sfida già la Juventus: “Non vedo l’ora, sono certo che sarà una grande festa”

Prime parole da calciatore del Paris Saint-Germain per Carlos Soler, rilasciate al sito ufficiale del club: “Sono felicissimo. È una nuova avventura nella mia carriera e sono orgoglioso ed entusiasta di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra. Martedì c’è la prima partita in Champions League al Parc des Princes (contro la Juve, ndr) e non vedo l’ora di scoprire quel che succederà. Sono certo che sarà una grande festa per tutti”.

Foto: Sito PSG