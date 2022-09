Ufficiale: Carlos Soler è un giocatore del PSG

Carlos Soler, trequartista classe 1997, è un nuovo giocatore del club parigino. A dare l’ufficialità è il PSG sul suo sito: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma del nazionale spagnolo Carlos Soler. Il trequartista arriva dal Valencia CF, firmando con il club della capitale fino al 2027. Nato a Valencia, Carlos è entrato a far parte del settore giovanile del club della sua città natale nel 2005, affermandosi nelle squadre giovanili prima di entrare in prima squadra nella stagione 2015/16. Carlos Soler ha esordito con il Blanquinegros nella Liga contro la Real Sociedad il 10 dicembre 2016. Ha giocato 226 partite (36 gol, 31 assist), vincendo la Copa del Rey nel 2019 grazie alla vittoria per 2-1 sull’FC Barcelona . Dopo aver esordito in nazionale con la squadra spagnola U19, ha vinto l’EURO U21 nel 2019 dopo aver raggiunto la finale nel 2017. Ha poi giocato sette partite alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vincendo una medaglia d’argento. Il centrocampista è stato successivamente convocato in prima squadra, esordendo il 2 settembre 2021 contro la Svezia. Attualmente ha nove presenze e tre gol con La Roja2”.

Foto: Sito ufficiale PSG