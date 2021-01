Sokratis, il suo giro d’Italia sta per concludersi… in Grecia

Gli hanno fatto fare un giro d’Italia inutile, senza un minimo senso.è stato vicino, molto vicino, al, esattamente come la scorsa estate era andato a pochi passi dal. Poi gli hanno attribuito un altro paio di club, dalla Lazio alla Parma, senza che la trattativa entrasse nel vivo perché spesso funziona così: una squadra diversa al giorno fa bene alla salute. In realtà, dopo un lungo flirt con il Betis Siviglia, Sokratis ha ormai deciso di tornare a casa accettando l’offerta dell’ Come documentato ieri da un’attendibile fonte greca , ritwettata senza citazioni da chi – nel giro di dieci giorni – lo aveva mandato in tre squadre italiane diverse. Applausi.