Dalla Grecia (ore 22,45): Sokratis ha scelto l’Olympiacos, biennale da 2,5 milioni a stagione

La notizia arriva direttamente dalla Grecia, subito dopo le 22,30, esattamente dal sito ateniese “Novasport.gr”. Sokratis Papastathopoulos accostato (non da noi) ad almeno tre club Italiani ha scelto l’Olympiacos. Il difensore centrale liberatosi dall’Arsenal e corteggiato a lungo dal Genoa, tra lunedì e martedì è atteso ad Atene per firmare un biennale da 2,5 milioni a stagione. E’ stato Torosidis, ex compagno di Sokratis in Nazionale, a dare l’impulso decisivo. La fonte è attendibile, va citata, alla larga da qualsiasi “copia-incolla” con i riferimenti che, per correttezza, hanno sempre la precedenza.

Foto: Instagram personale Sokratis