Skriniar, 50 milioni ora sono un invito alla blindatura Inter. I retroscena su Acerbi che avanza

Presentarsi con 50 milioni, i soliti e maledetti 50 milioni a fine agosto per Milan Skriniar, significa farsi dire no a prescindere. Meglio per l’Inter. Dopo le schermaglie di qualche settimana fa, quando c’era stata qualche apertura, ma a condizioni diverse e valide fino al 31 luglio. Condizioni da 70 milioni più eventuali bonus, non un euro in meno. Presentarsi con 50 milioni a fine agosto significa aver rinunciato, come se il Paris Saint-Germain non conoscesse le condizioni da tempo. Domanda: che senso ha presentarsi quasi a fine agosto proponendo la stessa cifra che sai non verrà accettata? In pratica si tratta di un invito a risolvere ora il nodo contratto in scadenza, con un prolungamento che consenta a Skriniar di guadagnare almeno 6 milioni a stagione rispetto agli 8 che gli avrebbe garantito il PSG. Sembra la storia di Lautaro Martinez e il Barcellona: offrivano la luna per gli emolumenti, ma senza le condizioni giuste per il cartellino. Intanto, in giornata ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Francesco Acerbi: quest’ultimo spinge per tornare da Inzaghi, la Lazio può aprire al prestito con diritto di riscatto. Restano in corsa Akanji e Chalobah (nome accostato ieri pomeriggio all’Inter da The Athletic) ma almeno oggi a condizioni diverse. E quindi Acerbi avanza sempre più in direzione Inter, dopo i contatti che risalgono al 6 agosto scorso, come già anticipato.

Foto: twitter Inter