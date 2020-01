Skrabb si presenta: “Ho sempre avuto la certezza di firmare per il Brescia. Sono un trequartista”

Simon Skrabb, nuovo centrocampista del Brescia, si è presentato alla stampa e ai tifosi in una conferenza tenutasi presso il Brescia Store di via Solferino: “Gioco come centrocampista, non come attaccante. Preferisco giocare come trequartista. Da bambino ho seguito molto la Serie A, per me è un onore essere qui. Del Brescia conosco ovviamente Baggio e Guardiola“.

Baggio

“Ero un po’ piccolo quando giocava lui. Non mi sento un giocatore alla Baggio, ma ho moltissimo da imparare”.

La scelta di Brescia

“Sono stati giorni lunghi, ma ho sempre avuto la certezza della firma. Ho solo aspettato, ora sono contento di potermi allenare qui. Con Corini abbiamo parlato della posizione, poi spetterà a lui di capire quale sarà la mia condizione fisica. Arrivo da un periodo in cui non ho giocato, ma mi sono allenato. Mi piacciono le sfide, non vedo l’ora di iniziare”.