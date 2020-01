Ufficiale: Brescia, ecco l’attaccante Skrabb. Contratto fino al 2023

Il Brescia ufficializza l’arrivo di Simon Skrabb, attaccante classe 1995 proveniente dall’IFK Norrkoping. Il finlandese, protagonista di 6 apparizioni in Europa League in questa stagione, ha firmato con le Rondinelle un contratto fino al 30 giugno 2023. Questo il comunicato: “La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore finlandese Simon Skrabb. Tale accordo è stato siglato in data odierna e scadrà il 30 giugno 2023. Simon Skrabb, nato a Jakobstad (Finlandia) il 19 gennaio 1995, già nazionale finlandese, è stato acquistato dalla squadra svedese IFK Norrköping. Nella giornata di domani il giocatore svolgerà il suo primo allenamento con la maglia del Brescia Calcio, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia