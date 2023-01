Sirigu, panchina anche in Coppa Italia: la Fiorentina lo aspetta

Il Napoli scenderà in campo alle 20.45 contro la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nonostante le sfide ravvicinate, Spalletti ha lanciato nuovamente Meret tra i pali dal 1′, non concedendo spazio a Salvatore Sirigu neanche in questa competizione. Arrivato durante la scorsa sessione di calciomercato per giocarsi il posto con Meret, il portiere ex Genoa si aspettava di trovare spazio. Ma così non è stato, complice anche la rinascita del portiere classe ’97 che si è ripreso la fiducia dell’ambiente azzurro. Zero minuti per Sirigu in azzurro, un’assenza di minutaggio che ha portato un certo malumore al portiere, fino ad arrivare alla decisione di cambiare aria con il benestare del Napoli che ha aperto allo scambio con Gollini. La trattativa, come vi abbiamo anticipato questo pomeriggio, è ormai in dirittura d’arrivo e la panchina di questa sera è la conferma che Sirigu è un “corpo estraneo” di questo Napoli. L’addio è sempre più vicino, Fiorentina lo aspetta.

foto: Twitter Italia