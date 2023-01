Esclusiva: Sirigu ha chiesto la cessione. Il Napoli apre a Gollini. Il Cagliari riflette

Salvatore Sirigu ha chiesto la cessione al Napoli. È una scelta personale, comunicata al club azzurro, dettata probabilmente dal fatto di non aver avuto le chance che pensava. Il Napoli non tiene gente scontenta, è una situazione diversa da quella di Demme, quindi la cessione di Sirigu è dietro l’angolo. L’esperto portiere sardo ha un sogno: il Cagliari. Un sogno che fin qui non si è concretizzato, anche perché Ranieri ha uno specialista come Radunovic ritenuto affidabile. Sirigu (che era stato seguito dalla Reggina prima che gli amaranto virassero su Contini) aspetterà per poco, in serata parlerà con il suo agente Branchini, ma l’ipotesi di uno scambio con Gollini può concretizzarsi. Napoli e Fiorentina non hanno ancora parlato direttamente, ma hanno memorizzato e avallerebbero l’affare. La cosa curiosa di questa situazione è che entrambi i portieri lascerebbero i rispettivi club per continuare a essere i vice dei titolari (Meret e Terracciano) che troverebbero. A meno che il Cagliari non si materializzi all’improvviso, in quel caso però il Napoli avrebbe la necessità di individuare un sostituto.

Foto: twitter Italia