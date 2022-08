Sirigu al Napoli con quattro anni di ritardo. E con un futuro da vice

Salvatore Sirigu arriva al Napoli con quattro anni di ritardo, altro che mesi o settimane… Nel 2018 fu il nome fatto da Ancelotti, subentrato a Sarri, per la porta degli azzurri. Partì una trattativa che non portò ad alcun tipo di accordo, il classe 1987 (35 anni compiuti lo scorso gennaio) scelse di restare al Torino dove avrebbe deciso di proseguire fino a giugno 2021 quando – alla scadenza del contratto – accettò la proposta del Genoa. Una stagione non molto fortunata, coincisa con la retrocessione in B, la possibilità di svincolarsi e il Napoli che per Sirigu si è materializzato quattro anni dopo. Meglio tardi che mai, in attesa del titolare che presto si materializzerà. Una notizia in assoluta esclusiva delle 19,04 sopratutto per qualche sito napoletano che cita chi gli pare, anche chi arriva quasi un’ora dopo su una notizia, con il classico tempismo “24” da copia incolla senza mai portare mezza indiscrezione. Seguendo le migliori tradizioni di chi fa così da anni e ringraziando ovviamente chi ha citato la fonte.

Foto: Twitter Italia