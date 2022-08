Esclusiva: Napoli, in arrivo Sirigu. I dettagli

Un portiere per il Napoli. Definiti gli accordi con Salvatore Sirigu, 35 anni, portiere svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa. Sirigu sarebbe dovuto arrivare a Napoli già nel 2018, ora è arrivato il momento. Un anno di contratto più opzione, ci sono gli accordi. Ovviamente il Napoli prenderà un altro portiere, non molla Kepa dopo i contatti importanti delle ultime settimane e sta cercando di capire eventuali margini di manovra per Navas. Intanto, ecco Sirigu: siamo ai dettagli, operazione ormai completata.

Foto: Twitter Torino