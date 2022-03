Mihajlovic: “La Fiorentina crea e rischia, De Silvestri c’è ma ha ancora problemi. Binks a sinistra? Vedremo”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina, in programma domani alle ore 12.30. Queste le sue dichiarazioni: “Sarei contento di arrivare nella parte sinistra della classifica, magari facendo sbocciare qualche giovane. Nelle ultime tre gare ci siamo rialzati, forse si poteva fare di più ma abbiamo affrontato due squadre che rischiano di retrocedere e non è mai facile. Domani il livello si alza un po’ e sarà un altro step da affrontare. I miei ragazzi devono essere più responsabili e superare le difficoltà diventando adulti. Si può sempre migliorare, crescere porta a ragionare in modo diverso, i più grandi continuano a farlo assieme alla squadra”.

Sugli avversari: “La Fiorentina è una squadra forte che ha speso tanto dopo aver venduto Vlahovic comprando tre giocatori. Pressano e giocano bene in velocità, l’andata è stata decisa dalle palle inattive ma noi avevamo fatto bene, con i nostri due gol partiti da due azioni bellissime. I ragazzi si sono allenati bene e siamo fiduciosi, loro ci metteranno sotto ma ci concederanno anche delle occasioni perché oltre a creare rischiano”. Su Barrow e un possibile cambio di modulo: “È un ragazzo sensibile, ci aspettiamo molto da lui e lui si aspetta tanto da sé stesso. Non esiste un modulo che ti fa vincere o perdere, dipende dalla partita che uno vuole fare. Possiamo cambiare o tenere lo stesso modulo, oppure cambiare i titolari, vedremo con l’allenamento di oggi, l’importante è che tutti diano il 100%”.