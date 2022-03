Mihajlovic: “A Donnarumma ho consigliato di restare al Milan, ma sono scelte. Con lui si è troppo cattivi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere che l’allenatore lanciò ai tempi del Milan finito al centro delle critiche per l’errore compiuto negli ottavi di Champions giocati con il suo Paris Saint-Germain contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “C’era fallo? Sono situazioni grigie interpretate dall’arbitro, ma voi siete troppo cattivi con lui, sia i francesi che gli italiani. Gli fate pagare tutto: non credo abbia fatto la scelta giusta, io gli ho consigliato di rimanere al Milan, ma queste sono scelte. Se non ci fosse stato lui l’Italia non avrebbe vinto l’Europeo, è stato protagonista, è un ragazzo equilibrato”.

Foto: Twitter Bologna