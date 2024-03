Singo: “Su di me c’erano Inter, Milan e Atalanta. Ma ho scelto il Monaco per continuare a crescere”

Wilfried Singo ha lasciato il Torino durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, trasferendosi a titolo definitivo al Monaco. L’esterno classe 2000 ha raccontato i giorni dell’addio al Toro in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca: “È vero, c’erano diversi club interessati a ingaggiarmi come Milan, Atalanta o Inter, ma dopo averci pensato ho deciso di andare al Monaco. Ne ho parlato con il mio agente, Maxime Nana, e anche con Nicolás Nkoulou, che ha giocato nel Monaco ed è come un fratello per me. Mi ha parlato molto bene della società, spiegandomi che è un ottimo posto per continuare a crescere e a migliorare. Ora sono contento. Il club dà fiducia ai giovani, le infrastrutture sono di alto livello e qui si può crescere. Per questo scegliere il Monaco è stato facile per me”. Parole che confermano quanto vi avevamo raccontato la scorsa estate.

