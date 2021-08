Simy saluta il Crotone: “Grazie per aver reso uomo un ragazzino della Nigeria”

Simy è un nuovo attaccante della Salernitana, dopo il post di addio del Crotone, anche il giocatore ha voluto lasciare un messaggio di saluti e di ringraziamenti al club pitagorico:

“Il mio Crotone❤️ grazie di vero cuore, grazie per avermi adottato con tutti i miei difetti, grazie per aver aiutato un ragazzino della Nigeria a diventare un uomo responsabile, grazie per aver scritto il mio nome nella tua bella storia e per avermi aiutato a creare una bella famiglia. Sapevo che un giorno come questo sarebbe arrivato, ma per quanto strano possa sembrare mi sentivo impreparato ma tu mi hai insegnato ad essere forte e resiliente. Ti porterò nel cuore per questa nuova fase della mia vita e so che mi sosterrai anche a distanza. E la minha famiglia FC Crotone grazie di vero cuore a tutti per avermi dato molto ma molto di quanto posso meritare….GRAZIE E ARRIVEDERCI ❤️❤️”.

Foto: Instagram personale Simy