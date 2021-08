La Salernitana ha piazzato il colpo per l’attacco: come vi avevamo anticipato, il club granata ha chiuso per Simy. Ecco l’annuncio:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo“. 🇱🇻 Simy è un giocatore della Salernitana 🇱🇻 pic.twitter.com/F22ksES6WX — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 19, 2021 Foto: Sito ufficiale Salernitana