Simone Inzaghi: “La nostra migliore partita. Sull’1-0 abbiamo gestito male”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio:

“Abbiamo fatto secondo me la nostra migliore partita. E’ certo che, avanti 1-0, abbiamo avuto tante situazioni dove abbiamo gestito male l’ultimo passaggio. Poi abbiamo preso gol su corner che non possiamo concedere e abbiamo fatto rientrare la Lazio in partita. E’ una sconfitta che non ci voleva”.

Foto: sito Inter