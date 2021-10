Felipe Anderson e Milinkovic decidono: 3-1 Lazio. Rabbia Inter sul raddoppio con Dimarco a terra

La Lazio ha ribaltato l’Inter nel secondo tempo, Dopo il gol di Perisic su rigore al 13’ del primo tempo, nella ripresa prima un rigore di Immobile al 19’ poi un blitz di Felipe Anderson al 36’, bravo a riprendere una respinta di Handanovic su tiro dello stesso Immobile hanno consentito alla squadra di Sarri di conquistare tre punti preziosi. Il tris in pieno recupero è stato firmato da Milinkovic-Savic. Ma subito dopo il gol del raddoppio è esplosa la rabbia Inter, con tanto di rissa in campo e girandola di cartellini gialli, perché la Lazio ha perfezionato l’azione decisiva con Dimarco fermo a terra dopo un precedente scontro. L’arbitro Irrati aveva concesso il vantaggio ai nerazzurri (su Dimarco c’era fallo) e Lautaro Martinez aveva chiuso l’azione con un tiro parato da Reina. Sul ribaltamento la svolta Lazio e la rabbia Inter perché i biancocelesti non avevano scaraventato il pallone fuori per fermare il gioco. Il tris della Lazio al 46’ con Milinkovic-Savic di testa.

Foto: Twitter Lazio