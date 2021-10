Simone e la Lazio: storia di un grande amore

Simone Inzaghi e la Lazio domani saranno avversari dopo 22 anni in cui, come ha detto il tecnico nella conferenza stampa di presentazione, la società biancoceleste “è stata casa sua”: “Per me è un ritorno a casa, è stata mia per 22 anni. Innegabile che sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che in questi anni mi hanno sempre dato tutto. Rivedere le persone dietro le quinte che sono sempre state speciali in tutto questo tempo. E rivedere i tifosi della Lazio, che per me sono stati importantissimi. Abbiamo gioito e sofferto insieme in questi anni e abbiamo raggiunto grandissimi traguardi. Domani so che ci saranno fischi e applausi, ma fa parte del mestiere. Li accetterò, ma loro sanno che io ho sempre dato tutto per quei colori”.

E allora sarà un’emozione importantissima ritornare all’Olimpico, Simone Inzaghi ha dei numeri importanti che certificano il grande amore con il popolo biancoceleste, sia da giocatore che da allenatore:

196 presenze tra tutte le competizioni, 55 gol e 5 assist dal 1999 al 2010, con due prestiti a Sampdoria e Atalanta nel mezzo, uno Scudetto, tre Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e una Supercoppa UEFA.

In panchina ha svolto tutta la trafila, partendo dai giovanissimi, poi Under 17 e Under 19, nel 2016 la prima squadra ad interim dopo l’esonero di Pioli e poi la conferma, mettendo a registro più di 300 gare alla guida della Lazio.

Anche il palmares da tecnico è invidiabile per il piacentino, soprattutto se consideriamo l’egemonia Juve degli ultimi anni: una Coppa Italia, due Supercoppa Italiana, due Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera.

Manca sempre meno al big match di questo sabato: Lazio-Inter significa soprattutto Simone Inzaghi contro il suo passato, 22 anni di successi e di emozioni così grandi non si dimenticano.

Foto: Twitter Lazio