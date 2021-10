Simone Inzaghi: “Fischi o applausi domani? Sono grato a Lotito e Tare, ho dato tutto per la Lazio”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Lazio-Inter, Simone Inzaghi ha risposto anche ad alcune domande sull’accoglienza che gli riserverà il suo ex pubblico e sul rapporto con Lotito e Tare. La risposta del tecnico nerazzurro:

“Normale che non sia una gara come le altre per me. E’ un ritorno a casa, una casa dove ho vissuto per 22 anni e perciò sarà una grandissima emozione rivedere i ragazzi che mi hanno sempre dato tutto. Rivedere quelle persone dietro le quinte che son stati speciali con me. Rivedere i tifosi biancocelesti: abbiamo gioito e sofferto insieme, raggiungendo grandissimi traguardi. Fischi o applausi? Fanno parte del mestiere, accetterò qualsiasi cosa, sanno comunque che per loro ho sempre dato tutto. Lotito e Tare? Si è sentito e letto di tutto. Loro sono stati molto importanti per me, grazie a loro ho iniziato ad allenare, ho avuto una grande possibilità con la Lazio e per questo non finirò mai di ringraziarli, sapendo che ci siamo integrati bene a vicenda”.

Foto: Twitter Inter