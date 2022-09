Simeone sullo scarso minutaggio di Griezmann: “Mi conoscete, sono un uomo di club e lo sarò sempre”

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad, Simeone ha parlato anche di Griezmann. In Spagna, infatti, continua a far discutere lo scarso minutaggio del francese nelle prime gare della stagione. L’ipotesi è che dietro a questa scelta ci sia la mancata voglia di raggiungere determinate condizioni che renderebbero obbligatorio il riscatto del giocatore dal Barcellona. Sull’argomento, Simeone ha chiarito: “Mi conoscono da dieci anni. Sono un uomo di club e lo sarò sempre”.

Poi, sulla rosa a sua disposizione: “Equilibrata, che ha buoni sostituti, ma la cosa più importante che possiamo ottenere è che possano competere tra loro in modo sano. Sono buoni calciatori, persone con la capacità di segnare gol, di giocare in varie posizioni, tanti in mezzo al campo e questo ci dà opzioni. Mi piace il gruppo che è rimasto per competere e speriamo di poterlo mostrare in campo”.

Foto: Uefa.com