Sport: Griezmann fuori dai titolari nelle prime due giornate. Barcellona preoccupato in vista del riscatto

Antoine Griezmann è partito dalla panchina dell’Atletico Madrid nel corso di entrambe le prime due giornate di Liga. Il francese ha giocato mezz’ora contro il Villarreal e altri trenta minuti nel match contro il Getafe, partita in cui è riuscito anche ad andare in gol. Le due assenze dall’undici titolare del classe ’91, riporta Sport, preoccupano il Barcellona, che avrebbe iniziato a pensare che Simeone abbia ricevuto ordini affinché l’attaccante non sia titolare. In questo modo, l’Atletico non sarebbe obbligato a riscattarlo alla fine della stagione.

Griezmann è andato via dal Barcellona l’ultimo giorno di mercato dell’estate scorsa. Nell’operazione è stato incluso un diritto di riscatto per l’Atletico, che diventerebbe obbligatorio nel caso in cui il francese disputasse, in queste due stagioni, il 50% delle gare disponibili. Affinché un match si conti come gara disputata, Griezmann dovrebbe giocare almeno 45 minuti. Nello scorso campionato, il classe ’91 ha collezionato un totale di 37 presenze, ma in 30 di queste ha giocato almeno il minimo dei minuti richiesti nell’accordo tra Barça e Atletico. L’inizio di stagione ha mostrato una sorta di inversione di tendenza, che non è sfuggita al Barcellona.

