Simeone su João Felix: “Nessuno è più al di sopra del club. Morata è importante per noi”

Diego Simeone ha tenuto la sua prima conferenza stampa della nuova stagione in vista dell’amichevole tra il suo Atletico Madrid e la squadra coreana Team-K League. L’argentino ha parlato, tra le altre cose, di João Felix, che potrebbe lasciare la squadra in questa sessione di mercato: “Nessuno è al di sopra del club. Dobbiamo sempre dare il massimo. Quando arrivi qui ci sono valori da considerare come il rispetto, l’umiltà e l’impegno”. Poi su Morata: “Non diremo in pubblico quanti ci siamo detti in privato. Sono contento di lui, è importante per noi”.

Foto: Twitter Atletico Madrid