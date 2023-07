Dalla Spagna: Jorge Mendes vuole portare João Félix al PSG

Spinto verso l’uscita dall’Atlético Madrid, João Félix avrebbe già scelto la prossima tappa del viaggio: il Paris Saint-Germain. Di questa trama di mercato ne dà notizia il quotidiano spagnolo AS. Il club francese non vuole che il suo club diventi Kylian Saint-Germain ed essere preso in ostaggio da un solo giocatore, anche se è il migliore del mondo. D’altra parte, il PSG sta diventando sempre più Mendes Saint-Germain. Nelle ultime stagioni, l’agente portoghese è riuscito a piazzare diversi suoi puledri nella squadra francese. Non è estranea la presenza dell’amico Luis Campos, da un anno amministratore delegato della società. Nel 2022, Jorge Mendes, che gestisce gli interessi di Danilo Pereira, El Chadaille Bitshiabu e Warren Zaire-Emery, è stato il burattinaio dietro le operazioni di Vitinha, Carlos Soler e Renato Sanches. Non erano tutte sinonimo di successo. Quest’estate 2023 ha già piazzato Marco Asensio, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, e Manuel Ugarte, acquistato a 60 milioni di euro dallo Sporting CP. Dovrebbe dunque essere facile per il super agente portoghese far ingaggiare il connazionale 23nne João Félix. Quest’ultimo non rientra nei piani dell’Atlético Madrid e di Diego Simeone. Il tecnico non ha un buon rapporto con l’ex Benfica, mandato in prestito al Chelsea lo scorso inverno. I suoi sei mesi a Londra non hanno convinto i Blues. I Colchoneros cercano dunque una via d’uscita e Parigi è ovviamente quella che fa più piacere al principale interessato. AS spiega pure che l’attaccante, convocato per partecipare al precampionato dell’Atlético, non vuole tornare a Madrid. Nonostante gli approcci inglesi, viene sedotto dal progetto PSG, che gli offrirebbe la possibilità di giocare in Champions League ed essere competitivo su tutti i fronti. La presenza di Luis Enrique, che apprezza, e di alcuni suoi connazionali portoghesi come Danilo, Vitinha e Renato Sanches, sono un plus. Dal lato del giocatore, tutte le luci sembrano essere verdi. Ma i club dovranno accordarsi. AS precisa che l’Atlético de Madrid chiede 100 milioni di euro per il suo giocatore sotto contratto fino al 2027. Una cifra ritenuta alta dal PSG. Un club che si imbarcherà in questo dossier se mai riuscirà a vendere Neymar Jr. Il caso Félix non è però collegato al dossier Kylian Mbappé, spiegano i media iberici. Quel che è certo è che il portoghese, a cui i Colchoneros hanno tolto il numero 7 per darlo ad Antoine Griezmann, fa piacere al club francese.

Foto: Joao Felix Instagram