Simeone: “Penso ad arrivare al quarto posto. Poi a giugno deciderò il da farsi”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato ai media spagnoli commentando un possibile addio a fine stagione: “Dobbiamo continuare così. Purtroppo siamo fuori dalla Champions League e dalla Copa, ma c’è quasi tutto il girone di ritorno per raggiungere l’obiettivo, quello di cui la società ha bisogno (il quarto posto in campionato). Poi analizzeremo con calma cosa fare, cosa è meglio per tutti”.