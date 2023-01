Dalla Spagna: Simeone lascerà l’Atletico a fine stagione

Stagione negativa per l’Atletico Madrid, fuori ai gironi di Champions, lontano dalla vetta in Liga, con il ciclo di Diego Simeone ormai agli sgoccioli.

Ne sono certi in Spagna, questi saranno gli ultimi mesi del “Cholo”. Lo riporta “El Chiringuito” che è certo, Diego Simeone a fine stagione non continuerà sulla panchina dei colchoneros.

Simeone è all’Atletico dal 2011, ormai 12 anni, dove ha vinto diversi trofei e giocato anche due finali di Champions, perse entrambe contro il Real Madrid.

EXCLUSIVA de @pacogcaridad ” ́ la temporada que viene” “Ya le ha dicho a Gil Marín que se marcha en verano…” pic.twitter.com/9NL2VRdIRQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2023

Foto: sito Uefa