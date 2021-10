Simeone bum bum, doppietta alla Juve: 2-0 Verona all’intervallo. Traversa di Dybala

Allo Stadio Bentegodi l’Hellas sta dominando la Juventus trascinata da un Simeone in stato di grazie. Partenza super dei veronesi avanti dopo undici minuti: filtrante in area per Barak, conclusione ravvicinata respinta da Szczesny e tap-in decisivo del Cholito. Lo stesso attaccante ha raddoppiato quattro minuti più tardi con una bellissima conclusione a giro dal vertice sinistro dell’area finito sotto l’incrocio. Per la squadra di Allegri la situazione si fa molto tesa e anche i tifosi bianconeri presenti hanno iniziato a contestare la prestazione. Nel finale Dybala ha provato ad accorciare le distanze con tiro che però si è stampato sulla traversa. E’ 2-0 Hellas all’intervallo.

FOTO: Sito Hellas