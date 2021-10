L’Hellas sta comandando per 2-0 la Juventus con una doppietta di Simeone. I bianconeri, sorpresi e in netta difficoltà, sono stati presi di mira dai tifosi presenti che hanno iniziato a fare qualche coro che li invita a “tirare fuori gli attributi”. La situazione per la squadra di Allegri si fa quindi molto tesa.

FOTO: Logo Juve