Silvio Baldini mantiene la promessa e se ne va. Crotone, un errore dietro l’altro

La stagione del Crotone è stato fin qui più di un disastro: scelte sempre sbagliate, un errore dietro l’altro, dirigenti non all’altezza e tanta presunzione. Adesso, com’era già chiaro qualche giorno fa, Silvio Baldini lascia come aveva fatto capire senza troppi giri di parole dopo l’ennesima sconfitta contro il Monterosi. Di sicuro non è Baldini il problema, di sicuro ora è chiaro che per fare calcio a certi livelli sia necessario avere competenza e programmazione. Altrimenti qualsiasi allenatore servirebbe a nulla, oltretutto con l’aggravante di aver speso un bel po’ di soldi. Adesso il Crotone riproverà con Zauli che era stato esonerato già una volta, poi trattenuto dai calciatori, esonerato un’altra volta e che ora sta per essere richiamato. Funziona così in Serie C, per fortuna non ovunque…

Foto: Instagram Crotone