Silvio Baldini: “Crotone, non voglio essere io il problema”

Baldini, dopo la sconfitta col Monterosi, ha dichiarato: “È una partita che ti umilia e offende, ti mette nella condizione di capire che quello che stai facendo non viene recepito dalla squadra. E che sembra che invece di aiutarla la metti in difficoltà. Sono molto dispiaciuto di questo, anche perché la società si è sempre schierata dalla mia parte. E per il rispetto che nutro nei loro confronti voglio approfondire il discorso, perché non voglio essere io il problema. E soprattutto non voglio andare incontro a figure del ca…o”.

Foto: logo Crotone