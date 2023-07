SICUREZZA E VISIONE DI GIOCO, TRAFFORD È PRONTO PER IL GRANDE SALTO

Dopo aver vinto da protagonista assoluto l’Europeo Under 21 con l’Inghilterra – in cui ha parato un rigore a tempo scaduto nella finale contro la Spagna – James Trafford è pronto per fare il grande salto anche in Premier League. Il giocatore del Manchester City ha chiuso la manifestazione continentale senza subire nemmeno un gol, dimostrando sicurezza, visione di gioco e anche una più che buona tecnica individuale. Repubblica Ceca, Israele 2 volte, Germania, Portogallo e Spagna: nessuna di queste cinque nazionali è riuscita a fare gol al portiere classe 2002 nei 540 minuti da lui disputati in questo evento. Tutte le occasioni create dagli avversari sono state sventate dal portiere di proprietà della squadra campione d’Inghilterra e d’Europa in carica, o dal leader della difesa inglese Colwill. Trafford è cresciuto in una famiglia di contadini nel nord-ovest dell’Inghilterra, a Greysouthen: “I miei giocatori non conoscevano neppure la regola del fuorigioco” ha raccontato. Fino a 12 anni ha giocato nella squadra locale, il Carlisle United, poi è stato preso dai Citizens nel 2015. Nell’accademia della squadra inglese, Trafford ha messo subito in mostra le sue qualità, tanto che il compagno di squadra Cole Palmer disse questo su di lui in un’intervista di qualche tempo fa: “Pure in allenamento era difficile fargli gol. Anche quando eravamo ragazzini gli ho sempre detto che avrebbe raggiunto un livello mondiale”. Dopo le giovanili, nel 2020 viene aggregato alla prima squadra grazie a Xavier Mancisidor (preparatore dei portieri della squadra di Guardiola dal 2019), ma non gioca nemmeno una partita. Così nel luglio 2021 viene girato in prestito all’Accrington Stanley, dove colleziona 11 presenze. Nel gennaio 2022 va in prestito al Bolton Wanderers, squadra di terza divisione: lì colleziona 22 presenze e comincia a mettersi mostra. Nell’estate scorsa firma un quinquennale con il City, che poi lo dà nuovamente in prestito al Bolton. La squadra chiude il campionato in quinta posizione, ma viene poi eliminata in semifinale dei playoff. Trafford disputa una buona stagione collezionando 45 presenze che gli valgono la chiamata per l’Europeo Under 21 e vincerlo da protagonista. Nel City, può essere l’erede di Ederson non solo per l’età, ma anche per la sicurezza (a inizio stagione ha detto che, se glielo chiedessero, domani sarebbe pronto a giocare la finale di Champions League) per lo stile di gioco, simile a quello del portiere brasiliano. Il portiere inglese è pronto per prendersi il grande palcoscenico del massimo campionato del suo paese.

Foto: Instagram Trafford