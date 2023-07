Europei Under 21, l’Inghilterra è campione. Battuta la Spagna 1-0. Gli iberici sbagliano un rigore al 96′

L’Inghilterra vince l’Europeo Under 21 2023 in Georgia e Romania. Sconfitta 1-0 in finale la Spagna di Santiago Denia. I britannici, che ai gironi si sono imposti con tre secchi 2-0 ai danni di Repubblica Ceca, Israele e Germania, e che ai quarti e nelle semifinali hanno superato prima il Portogallo 1-0 e poi di nuovo Israele addirittura per 3-0, hanno conquistato la rassegna senza subire nemmeno un gol. Una nette manifestazione di superiorità da parte della compagine del tecnico Lee Carsley che si è palesata anche in finale. Gli albionici infatti si son resi pericolosi sin da subito con un paio di incursioni di Gordon, stellina del Newcastle. Al 44′ su una punizione di Palmer, Colwill schiacciando di testa ha centrato la traversa. E al 49′, in pieno recupero, è arrivato il meritato vantaggio, anche se in maniera fortunosa: ancora una punizione di Palmer, sinistro deviato in barriera da Jones, gol. La frazione nonostante tutto è stata combattuta: gli iberici hanno detenuto il possesso palla per la maggior parte del tempo, m hanno faticato a essere pericolosi, mentre gli inglesi hanno fatto valere atletismo e fisicità.

Dodici i minuti di recupero assegnati. Al 96′, la Spagna ha la chance di portare la gara ai supplementari con un calcio di rigore. L’eroe di serata è James Trafford, portiere che l’anno prossimo giocherà al Burnley, che al novantaseiesimo para un rigore a Abel Ruiz e poi, sul rimorchio, compie un altro miracolo su Oroz, di fatto mantenendo imbattuta la propria porta per tutto l’Europeo. Fa festa l’Inghilterra, che arriva al secondo titolo. La Spagna resta a 5 come l’Italia.

Foto: twitter Uefa