Si ferma Renato Sanches. Il report del PSG

Il centrocampista portoghese Renato Sanches del PSG recentemente aveva chiesto maggiore spazio, ma nell’ultima sfida di Ligue 1 contro il Tolosa ha rimediato un infortunio. Il classe ’97, ex Lille, è stato costretto ad abbandonare il campo al 14′ della prima frazione. Il report del club transalpino: “Resta in cura Renato Sanches per un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. La durata dell’indisponibilità sarà specificata in seguito”.

Foto: Twitter Psg