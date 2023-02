Renato Sanches: “Non sono contento, vorrei giocare di più”

Il centrocampista portoghese Renato Sanches fatica a trovare spazio tra le fila del PSG di Galtier, l’ex Bayern Monaco e Lille viene utilizzato poco dal tecnico dei parigini. Il commento dello stesso calciatore ai microfoni de L’Équipe: “Devo solo acquisire un po’ di fiducia e giocare di più. Sto tornando da un infortunio, so che è un po’ complicato, è un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando si torna da un infortunio. Mi sento bene, ho solo bisogno di giocare un po’ di più. È l’allenatore che sceglie i giocatori. Non sono contento, è normale aver voglia di giocare di più. Ma rispetto la decisione dell’allenatore, è lui che decide, io sono qui per dare il massimo”.

Foto: Twitter ufficiale PSG