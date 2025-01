Shomurodov, Pohjanpalo, Kouame, Jovic, Balotelli (e non solo): gli incastri

Il giro degli attaccanti caratterizzerà, come sempre, l’ultima settimana di mercato. Da Venezia andrà via Pohjanpalo, quella di oggi contro il Verona dovrebbe essere stata l’ultima partita con i lagunari. Vi abbiamo raccontato la proposta faraonica del Palermo, impossibile rinunciarvi. Il Venezia spera sempre di accogliere Shomurodov, ma la Roma deve liberarlo. È possibile che il Venezia prenda un altro attaccante, nei giorni scorsi le voci dalla Grecia per Yaremchuk dell’Olympiacos che non ha ancora accettato, aveva pensato a Kouame ma l’Empoli ha fatto uno scatto che potrebbe essere decisivo. Vedremo. Anche Sanabria è in attesa, come Okafor dopo il suo trasferimento sfumato al Lipsia. Per Jovic ci sta provando il Monza, sempre più disperato. Da Genova sponda rossoblù andrà via Balotelli che era stato sondato – come già svelato – sia dal Venezia che dall’Empoli. Le squadre che lottano per la salvezza sono quelle che dovranno fare lo sforzo maggiore per non mandare in rovina una stagione che in qualche caso è stata già compromessa.

