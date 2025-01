Il retroscena: Kouame non vuole andare in prestito. L’Empoli sgomma, sondaggio Leganes

L’Empoli insegue Kouame dall’estate 2022, a quei tempi sembrava tutto fatto, poi l’attaccante giocò una grande partita e la Fiorentina decise di toglierlo dal mercato. Ma Kouame è un pallino della famiglia Corsi, vi avevamo parlato di contatti riavviati diversi giorni fa, adesso l’Empoli spera di andare fino in fondo. La Fiorentina non vuole darlo in prestito secco e Kouame ha la stessa idea, per questo motivo è rimasto in stand-by lo scambio che porterebbe Sanabria in viola. L’Empoli vuole studiare una formula anche con obbligo legata alla salvezza. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Leganes.

Foto: Instagram Fiorentina