Shomurodov è arrivato a Roma. Adesso le visite mediche

Eldor Shomurodov è il nuovo attaccante della Roma, una notizia che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti. L’attaccante uzbeko arriva in giallorosso dal Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 15 e 20 milioni di euro. Questa mattina il giocatore è sbarcato nella Capitale: adesso sono previste le visite mediche ed una prima visita al centro sportivo di Trigoria. Shomurodov firmerà un contratto quinquennale a circa due milioni di euro netti a stagione più bonus sul numero presenze e gol.

FOTO: Twitter Genoa