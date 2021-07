Shomurodov nella lista Roma: arrivano conferme

Eldor Shomurodov è nella lista della Roma, come anticipato da Sportitalia domenica 25 luglio, così come Sardar Azmoun, accostato ai giallorossi già due mesi fa, ma con la forte concorrenza del Bayer Leverkusen che sta trattando no-stop con lo Zenit.

Intanto la Roma sta aspettando la decisione di Belotti che è in scadenza e valuterà al rientro dalle vacanze la proposta rinnovo del Toro. Il neo-Campione d’Europa piace anche al Siviglia.

Foto: Twitter personale Shomurodov