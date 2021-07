Shomurodov alla Roma: confermate anche le cifre

Eldor Shomurodov alla Roma, una pista a sorpresa di domenica scorsa e che si era concretizzata già ieri. Un nome secco per l’attacco giallorosso dopo aver soltanto sondato ma non approfondito altre piste. Si è parlato tanto di Azmoun, ma non c’erano i margini. La vicenda Belotti, come ricordato, era legata al rinnovo oggi tutto da stabilire. E Mourinho non avrebbe voluto aspettare.

Vi confermiamo anche le cifre già date: operazione, bonus compresi, da circa 20 milioni con percentuale da futura vendita. Shomurodov alla Roma: affare fatto.

Foto: Twitter personale Shomurodov