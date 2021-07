L’indiscrezione: Shomurodov-Roma in dirittura. I dettagli

Eldor Shomurodov e la Roma, una notizia anticipata da Sportitalia domenica 25 luglio, oggi siamo in dirittura d’arrivo. Operazione che probabilmente si farà in prestito con obbligo di riscatto per un totale superiore ai 15 milioni, le due società si stanno accordando per gli ultimi dettagli. L’uzbeko ha scavalcato la folta concorrenza per vestire la maglia giallorossa, opportunità d’oro per il 26enne che tanto aveva fatto bene al Genoa nella scorsa stagione.

Foto: Twitter personale Shomurodov