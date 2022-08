Shomurodov ai saluti. Belotti non vede l’ora di firmare per la Roma

Shomurodov sta per lasciare la Roma. Il Bologna è in vantaggio, il Torino ci ha provato, la soluzione è dietro l’angolo, a maggior ragione se il club emiliano dovesse accettare l’obbligo di riscatto come chiedono i giallorossi. A quel punto si spalancherebbero le porte per Andrea Belotti, una trattativa che vi stiamo raccontando da giorni. Anzi, dalla… scorsa estate quando c’erano stati contatti a sorpresa con la Roma. Mourinho, come già raccontato, lo aveva cercato precedentemente ai tempi del Tottenham. Adesso il Gallo non vede l’ora di firmare per la Roma: manca poco.

Foto: Twitter Roma