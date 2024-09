Serie C, tonfo Foggia: è pronto Capuano. Vincono FeralpiSalò e Sorrento, reti inviolate in Catania-Audace Cerignola

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo il girone A e C. Il Foggia cade in casa contro il Giugliano: 1-2. Come vi abbiamo anticipato, è pronto a subentrare Eziolino Capuano al posto di Massimo Brambilla sulla panchina del club pugliese. Di seguito i risultati.

Girone A

Feralpisalò – Giana Erminio 2-0

Girone C

Catania – Audace Cerignola 0-0

Crotone – Sorrento 1-2

Foggia – Giugliano 1-2

Latina – ACR Messina 1-1

Foto: Serie C Logo