Esclusiva: panchina Foggia, Capuano ha già l’accordo

Il Foggia impegnato in questi minuti contro il Giugliano nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C, una situazione che potrebbe portare all’esonero di Massimo Brambilla a prescindere dal risultato. L’allenatore era già fortemente a rischio alla vigilia della partita, la novità è che a prendere il suo posto sarà Eziolino Capuano, si tratterebbe di un ritorno a Foggia, che non ha bisogno di risolvere il contratto con il Taranto e che può liberarsi automaticamente seguendo la nuova normativa. Nelle ultime settimane Capuano era stato accostato a diversi club di Serie C, il Foggia ha lavorato per bruciare la concorrenza. Adesso c’è una partita in corso, ma Capuano è già d’accordo con il Foggia da un paio di giorni e, probabilmente, a prescindere dal risultato. Intanto è stato segnalato sulle tribune dello Zaccheria.

Foto: Instagram Taranto