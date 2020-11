Serie C, il Renate vince al 93′ e va in testa al girone A: tutti i risultati del pomeriggio

Pomeriggio ricco di gare valevoli per l’undicesima giornata di Serie C, il Renate conquista la vetta in solitaria, la Ternana allunga sul Bari, ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Alessandra-Piacenza 2-0

Novara-Renate 1-2

GIRONE B

Cesena-Ravenna 4-0

Feralpisalò-Triestina 2-1

GIRONE C

Bari-Ternana 1-3

Cavese-Foggia 0-1

Turris-Juve Stabia 1-1

Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1