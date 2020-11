La Ternana scappa: espugna il San Nicola con doppietta del barese Partipilo

Un gol per tempo, la doppietta proprio del barese Partipilo, nel finale il tris di Furlan. In questo modo la Ternana ha espugnato il San Nicola, una vittoria di inestimabile valore perché consente alla capolista di andare in fuga e di portare a sette punti – con una gara in più – il vantaggio proprio sulla squadra di Auteri (assente perché colpito da Covid).

La Ternana ha interpretato la partita nel migliore dei modi grazie alle mosse di Cristiano Lucarelli, un 4-2-3-1 di grande qualità negli ultimi trenta metri. Partipilo ha sbloccato su illuminante assist di Falletti, nel finale di primo tempo il pareggio di Ciofani dopo un’azione in contropiede. Il Bari ha anche sfiorato il raddoppio, ma è stato uno sprazzo. Proprio in avvio di ripresa il raddoppio di Partipilo bravo a sfruttare un’incomprensione tra Perrotta e il portiere Frattali. Proprio il difensore centrale del Bari ha lasciato i suoi in dieci negli ultimi venti minuti abbondanti. E la Ternana ha saputo gestire bene una vittoria di incalcolabile valore. Prima Partipilo ha sfiorato il tris, poi Furlan ha chiuso i conti per un 3-1 importantissimo per gli umbri.

Foto: Twitter Ternana