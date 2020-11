Serie C, il giudice sportivo: quattro giornate al tecnico del Catania

Brutta stangata in casa Catania dopo il fallo – clamoroso – di ieri sera nel recupero della gara contro il Potenza del tecnico Giuseppe Raffaele che ha invaso il campo per strappare il pallone a un calciatore dei lucani. Questa la nota del giudice sportivo dopo il cartellino rosso: “a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione”.

Foto: sito Catania