Succede anche questo: l’allenatore del Catania espulso per avere fermato un contropiede

Il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele è stato espulso nei minuti di recupero della gara vinta dai suoi contro la Vibonese per 2-1, abbastanza particolare il motivo del cartellino rosso per il tecnico dei rossoblu.

Raffaele è stato allontanato per avere fermato un’azione di contropiede degli avversari entrando sul terreno di gioco, la squadra siciliana alla fine è riuscita a mantenere il vantaggio e ad ottenere i tre punti.

Foto: Twitter Catania ufficiale