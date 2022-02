Serie C, girone C: sospesa per neve Campobasso-Turris. Il Monopoli batte la Juve Stabia

Altre problematiche causate dalla neve in questo turno di campionato nel girone C. Dopo il rinvio a data da destinarsi di Avellino-Catania, è stata sospesa ufficialmente per impraticabilità del campo la gara tra Campobasso e Turris, terminata 1-2 a fine primo tempo. Nelle altre partite il Monopoli ha battuto in trasferta la Juve Stabia, mentre Monterosi e Picerno hanno pareggiato per 1-1.

FOTO: Twitter Monopoli