Serie C, neve su Avellino: rinviata la partita con il Catania

È stata rinviata a data da destinarsi la partita fra Avellino e Catania, valida per la giornata numero ventinove del Girone C di Lega Pro, a causa del maltempo che si sta abbattendo in queste ore sullo stadio Partenio, con la neve che ha reso inagibile il terreno di gioco. L’incontro avrebbe visto scendere in campo due formazioni con obiettivi completamente opposti.

Gli irpini hanno trovato nuova verve dopo il cambio in panchina che ha portato Carmine Gautieri a sostituire Piero Braglia e sono a caccia di punti per cercare la migliore posizione possibile in ottica playoff. Dall’altra parte gli etnei attraversano un periodo turbolento, con le incertezze societarie che gettano nubi sul futuro e una classifica che non fa sorridere, con la formazione rossoazzurra poco sopra la zona playout.

Foto: Twitter Lega Pro