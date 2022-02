Serie C, girone C: clamoroso stop del Bari, colpo esterno del Foggia. Vincono Avellino, Latina e Messina

Dopo le partite del primo pomeriggio, si sono concluse anche quelle con calcio d’inizio alle 17:30, così per il Girone C della Serie C la ventisettesima giornata va in archivio. Il risultato più clamoroso è sicuramente lo stop del Bari, il secondo consecutivo in casa, contro il Campobasso. I biancorossi, sotto di tre reti, hanno provato a rimontare ma si sono fermati sul 2-3. Colpo esterno del Foggia, che con lo 0-1 sul campo del Monopoli torna in piena zona playoff. Vince anche l’Avellino contro la Fidelis Andria: il 2-0 vale il terzo posto in solitaria. Il 3-2 del Latina sulla Vibonese condanna i calabresi, ma proietta i nerazzurri al settimo posto. Chiude il 2-0 del Messina, che stacca il Potenza e si posiziona nel primo posto utile per i playout.

Foto: Twitter Lega Pro